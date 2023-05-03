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الأردن .. ظنوا أنها توفيت وانقذها مدرب سابق بالدفاع المدني

الأربعاء، 03-05-2023 12:08 م

الأردن .. ظنوا أنها توفيت وانقذها مدرب سابق بالدفاع المدني

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الوكيل الإخباري - 
طالب مدرب الدفاع المدني المتقاعد هاني كيوان بإلزامية إعطاء دورة اسعافات أولية مع فحص رخصة القيادة للمواطنين في الأردن للحد من الأخطاء خلال إسعاف المتعرضين لحوادث السير .

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وقال كيوان في اتصال هاتفي مع "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إنه تعامل قبل 4 سنوات مع حادثة قام فيها عدد من المواطنين بتغطية فتاة تعرضت لحادث سير في منطقة ياجوز حيث اعتقدوا حينها أنها فقدت الحياة.


وفي التفاصيل أضاف أنه اقترب من الفتاة ولاحظ عليها علامات حيوية الأمر الذي دفعه لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها حيث تبين انها على قيد الحياة وتعاني من انقطاع بالتنفس بسبب وضعها بطريقة خاطئة على الشارع قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.


ولفت كيوان أن إجراء الإسعافات الأولية بشكل صحيح يساعد الطبيب على علاج المريض بسهولة مشيراً أن إجراء إسعاف خاطئ  لشخص تعرض لحادث قد يسبب عواقب صحية خطيرة مثل الشلل أو الاختناق.


ودعا المواطنين في حال تعرضوا لموقف يحتاج لإجراء إسعافات أولية لشخص ما الاتصال مع الدفاع المدني على الرقم (911) وطلب التحدث مع مستشار الدفاع المدني لإعطاء التوجيهات اللازمة .


 




 

 


 

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