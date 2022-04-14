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الارصاد لـ الوكيل : منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

الخميس، 14-04-2022 11:02 م

الارصاد لـ الوكيل : منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب   ان المملكة ستتأثر اعتبارا من يوم الاحد القادم بمنخفض خماسيني .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس ، انه من المتوقع ان تكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها حيث تصل يوم الاحد الى 31 درجة مئوية .

ووفق ال خطاب يكون المنخفض الخماسيني يوم الاثنين اكثر فاعلية حيث تصل درجات الحرارة الى 34 درجة مئوية .

واشار ان الاجواء ستكون مغبرة يومي الاحد والاثنين ، خاصة في المناطق الجنوبية وتمتد الى المناطق الوسطى ، وسيكون هناك تدني واضح في الرؤية الافقية في بعض المناطق .

اما يوم الثلاثاء وفق ال خطاب تعاود درجات الحرارة الانخفاض بحوالي 11 درجة مئوية لتسجل درجات الحرارة في عمان 23 درجة مئوية .

وتوقع ال خطاب ان يتوقف تأثير المنخفضات الخماسينية على المملكة اعتبارا من تاريخ 10 ايار .

ووفق ال خطاب تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة ربيعية معتدلة بوجه عام نهاراً ، فيما تكون باردة في المناطق المرتفعة بالمملكة ليلاً .  

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