الارصاد لـ الوكيل : منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب ان المملكة ستتأثر اعتبارا من يوم الاحد القادم بمنخفض خماسيني .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس ، انه من المتوقع ان تكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها حيث تصل يوم الاحد الى 31 درجة مئوية .



ووفق ال خطاب يكون المنخفض الخماسيني يوم الاثنين اكثر فاعلية حيث تصل درجات الحرارة الى 34 درجة مئوية .



واشار ان الاجواء ستكون مغبرة يومي الاحد والاثنين ، خاصة في المناطق الجنوبية وتمتد الى المناطق الوسطى ، وسيكون هناك تدني واضح في الرؤية الافقية في بعض المناطق .



اما يوم الثلاثاء وفق ال خطاب تعاود درجات الحرارة الانخفاض بحوالي 11 درجة مئوية لتسجل درجات الحرارة في عمان 23 درجة مئوية .



وتوقع ال خطاب ان يتوقف تأثير المنخفضات الخماسينية على المملكة اعتبارا من تاريخ 10 ايار .



ووفق ال خطاب تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة ربيعية معتدلة بوجه عام نهاراً ، فيما تكون باردة في المناطق المرتفعة بالمملكة ليلاً .

اضافة اعلان