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الثلاثاء، 16-11-2021 08:58 ص

التربية : صرف مستحقات سائقي حافلات المدارس الخاصة

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الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أنه تم صرف يوم الأحد الماضي مستحقات سائقي حافلات المدارس الخاصة الذين عملوا خلال فترة امتحانات التوجيهي مع وزارة التربية والتعليم لنقل المعلمين والمراقبين   .

وأشارت قبيلات اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إلى أنها ستتابع مع مديريات التربية بشأن المديرية التي تأخرت بالصرف .

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واشتكى أحد سائقي الحافلات الخاصة من تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل وزارة التربية والتعليم. 


 




 

 


 

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