التعليم العالي يكشف عن تخصصات مطلوبة محلياً لعشرات السنين - فيديو

الوكيل الإخباري - رصد

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب. إن 4332 طلب تم تقديمه للقبول الموحد منذ فتح باب التقديم صباح اليوم ولغاية الآن .

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وأضاف الخطيب في تصريح لـ "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الثلاثاء أن عدد الطلبات الجامعية التي سيتم قبولها ستصدر الأسبوع القادم .



وتابع " أن التخصصات الرقمية مطلوبة وتحتاج لعشرات السنوات حتى نغطي حاجتنا المحلية لها مثل ،الأمن السيبراني ، هندسة الطاقة المتجددة ،علم البيانات وتحليل البيانات ،علم الذكاء الاصطناعي ،الإعلام الرقمي ،التسويق الإلكتروني والرقمي، التكنولوجيا المالية ،علم البيئة السحابية ".



"أما التخصصات الطبية المطلوبة، التمريض ،الانعاش ، طب الطوارئ، التخدير".



ونوه أن سوق العمل لا يبحث عن شهادات جامعية بل على مؤهلات الجامعية منها المهارات الرقمية ومهارات شخصية ولغة إنجليزية .



ودعا الطلبة الناجحين باختيار التخصص الجامعي وفق الشغف والرغبة بالإضافة للنظر إلى حاجة سوق العمل .