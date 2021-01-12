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الثلاثاء، 12-01-2021 10:27 ص

نتيجة للاكتظاظ على الطريق العام

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

ههه
البحر الميت - أرشيفية


الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه حيال الاكتظاظ الذي تشهده منطقة الزارة ، والتي تقع على شاطئ البحر الميت ، ما يتسبّب بالازدحام في المنطقة ، وأزمة مرورية تمتد لساعات .

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ولفت ، الثلاثاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر بات يشكّل كابوسا لمرتادي الطريق ، حيث اصطفاف المركبات بطريقة تحول دون انسيابية الحركة المرورية.

 

وناشد المواطن الإعلامي محمد الوكيل ، في سبيل الوقوف على "المشكلة" ، للحدّ من تفاقم الأمر ، علما أن المنطقة سياحية ويرتادها الكثير من "السياح"، كونها تمتاز بالمياه الساخنة .

 

وأشار إلى وجود عدد من "الباعة" ، الذين يقومون بالبيع على الطريق العام ، ما قد يعرض حياتهم للخطر نتيجة لحركة المركبات .

 

 


 




 

 


 

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