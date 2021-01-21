الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

الوكيل الإخباري –

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قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبد الله الزعبي، إنه تم الأسبوع الماضي توجيه كتب لـ8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع.وأوضح الزعبي خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، قضية رسوم طلبة كلية غرناطة المنتقلين إلى كلية بنات إربد إحدى كليات جامعة البلقاء التطبيقية.وبين الزعبي أن "هناك قرار لمجلس التعليم العالي يلزم كلية غرناطة بدفع فرق الرسوم وأي مواد لم يتم معادلتها للطلبة على حسابها".يأتي ذلك بعد أن تقدمت فتاة بشكوى إلى "برنامج الوكيل".وطالب الزعبي الطالبة بتقديم شكوى، على أن ينسِّب بها إلى مجلس التعليم العالي لإيقاف كلية غرناطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.وأوضح أن كلية غرناطة كلية خاصة، وجامعة البلقاء التطبيقية لها حق الإشراف الأكاديمي والفني، أما المخالفات المالية فهي لهيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي.