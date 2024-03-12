السير: اختلاف أوقات دوام القطاعين العام والخاص والمدارس سينعكس إيجابا على الحركة المرورية في رمضان

الوكيل الإخباري - رصد

دعا نائب مدير إدارة السير العقيد أنور الخرابشة السائقين إلى الالتزام بالقواعد المرورية وعدم تجاوز السرعة والتأني أثناء القيادة خلال الساعة الأخيرة قبل موعد الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك.



وقال الخرابشة، اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الحوادث المرورية والمخالفات تكثر خلال الساعة الأخيرة قبل موعد الإفطار وذلك بسبب التوتر الذي يصيب السائقين للحاق بالإفطار على موعده، لافتا إلى ضرورة التأني وعدم التوتر حتى لو كلف ذلك السائق التأخر لعدة دقائق لكن الأهم هو الوصول بسلامة وعدم تعريض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.



وتابع الخرابشة أن المؤشرات الأولية حول واقع الحركة الأولية صباح اليوم الثلاثاء، (أول أيام شهر رمضان) تدلل على أن المباعدة بين أوقات الدوام في القطاع العام والمدارس والقطاع الخاص ستنعكس إيجابا على الحركة المرورية وعدم وقوع ازدحامات مرورية.



وأضاف أن إدارة السير بدأت قبل أيام بتطبيق خطة مرورية للتعامل مع الحركة المرورية النشطة قبل وخلال شهر رمضان، وأن تلك الخطة تتمحور حول ثلاثة محاور وهي الرقابة، التوعية، التنسيق من خلال تكثيف تواجد مجموعات السير (رقباء السير المشاة، الدوريات المرورية) على جميع المواقع المرورية التي تشهد حركة نشطة مثل الأسواق ومراكز البيع والمساجد.



وأشار الخرابشة إلى أن إدارة السير تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وخلق بيئة مرورية آمنة والحد من الازدحامات ووقوع الحوادث.



ودعا السائقين إلى التقيد بالقواعد المرورية وعدم مخالفتها من خلال التجاوز أو تغيير المسارب أو السرعة الزائدة والاصطفاف المزدوج مما يعيق الحركة المرورية.

اضافة اعلان