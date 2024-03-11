مهيدات: غذاء ودواء الأردنيين آمن وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية في رمضان

الوكيل الإخباري - رصد

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة لا تتعرض لأية ضغوط من أي جهة، مشددا أن غذاء الأردنيين ودوائهم آمن والمؤسسة تعمل على تطبيق القانون وحماية المواطنين من أي مخالفات في هذا القطاع المهم.



وقال مهيدات اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن غذاء ودواء الأردنيين آمن، وأنه سيكون هناك رقابة وتفتيش بشكل مشدد على المنشآت الغذائية عالية الخطورة خلال شهر رمضان وخاصة على المطاعم وسيارات توصيل الأغذية ومشتقات الألبان والملاحم والعروض في المولات والمؤسسات التجارية حيث سيتم تأمين عدد كافٍ من المفتشين لتغطية الرقابة على تلك المنشآت.



وأضاف أن المؤسسة تتأكد من توفر الاشتراطات الصحية للمنشآت والعاملين فيها وخلوهم من الأمراض السارية، بالإضافة للرقابة على مدخلات الإنتاج سواءً للأغذية التي يرتفع الطلب عليها خلال رمضان بالإضافة للعصائر والأصباغ المستخدمة فيها.



ودعا مهيدات المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات يرونها في المنشآت انطلاقا من الدور التشاركي للمواطن مع المؤسسة، مؤكدا أن المواطن شريك استراتيجي وأن معظم الطلعات التفتيشية على المنشآت الغذائية مصدرها ملاحظات وشكاوى واردة من قبل المواطنين.



وعبر مدير المؤسسة عن ثقته بالصناعات الوطنية وجودتها العالية وأن بعض المخالفات التي ترتكبها بعض الجهات لا يمكن من خلالها التعميم على كافة الصناعات، مشددا على دور المؤسسة في الرقابة والتفتيش على غذاء ودواء الأردنيين والتأكد من مأمونيته التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على غذاء المواطنين والتأكد من سلامته.

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