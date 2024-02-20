الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن الثالث عربياً و66 عالمياً على مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

جنوب أفريقيا: الاعتداءات الإسرائيلية بغزة أفظع من نظام الفصل العنصري

أكثر من 15 طنا من الثوم اللبناني تدخل إلى السوق المركزي

هام لحاملي الجواز الأردني .. تستطيع زيارتها بدون ڤيزا

التربية الفلسطينية: 5260 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن ؟

في خان يونس.. الكشف عن كمين محكم يوقع بقوة إسرائيلية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة

الصفدي يبحث مع نظيرته السلوفينية تطورات الأوضاع في قطاع غزة

إسرائيل تبدأ التحقيق بأحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة

الثلاثاء، 20-02-2024 09:37 ص

وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان

خالد


الوكيل الإخباري - رصد
أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات توفر الدواجن واللحوم والخضار والفواكه بالكميات التي تزيد عن الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان.

وقال حنيفات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة عملت على توفير الكميات المطلوبة للاستهلاك في شهر رمضان منذ عدة أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير كافة الأصناف التي تكون على المائدة الرمضانية للأسر الأردنية.

وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الخضار والفواكه هو 3 آلاف طن يوميا وأن الإنتاج المحلي سيكون نحو 4 آلاف طن يوميا خلال شهر رمضان، داعيا المواطنين إلى شراء احتياجاتهم بسبب ارتفاع الطلب على الخضار والفواكه مع انخفاض الكميات الواردة للسوق المحلي مع انتقال العروة للمحاصيل باستثناء الحمضيات والموز مع بداية شهر رمضان وهو ما قد يرفع الأسعار.

وأشار حنيفات إلى توفر كميات مطمئنة وكافية من اللحوم سواء أكانت لحوم الضأن أو اللحوم المستوردة (الطازجة، المبردة، المجمدة) حيث تصل كميات الاستهلاك المحلي إلى 3 آلاف طن من لحوم الضأن وهناك متوفر نحو 6 آلاف طن، بالإضافة إلى استهلاك متوقع 4 آلاف طن من لحم العجل وهناك متوفر نحو 6 آلاف طن، مع توفير كميات كبيرة من الدواجن تغطي الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان.

وبيّن أن الأردن استطاع التغلب على عدة تحديات أبرزها التحديات الأمنية والسياسية في الإقليم، بالإضافة إلى التغير المناخي والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي، والتحدي الأبرز خلال الأعوام الماضية كانت جائحة كورونا وصولا إلى تجاوز الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرا العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن القطاع الزراعي يقوم بتغطية الاستهلاك المحلي كاملا من الخضار وهو ما لم يؤثر على توفر الخضار والفواكه في كافة مناطق المملكة وبأسعار مناسبة بشهادة مختلف المؤسسات الدولية.

وتابع أن هناك خطة وطنية للزراعة المستدامة والتي تعمل على مشروع متكامل للحصاد المائي بالشراكة مع القطاع الخاص والقوات المسلحة الأردنية، والذي يهدف لحفظ كل قطرة ماء، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 10 آلاف بئر وحفيرة مائية من إربد وحتى البترا، وذلك بفضل الاستفادة التي حققتها الحفائر على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وحول تأجيل أقساط قروض المزارعين من مؤسسة الإقراض الزراعي، أوضح حنيفات أنه لا يوجد هناك أي نية لتأجيل القروض ولكن ضمن سياسة الحكومة إذا كان هناك أي إجراء بهذا الشأن فسيتم الإعلان عنه، لافتا إلى أنه تم رفع التمويلات والقروض التي تمنحها المؤسسة إلى 115 مليون دينار، وأن الوزارة تعمل على دعم استقرار هذه المؤسسة لخدمة المزارعين كافة.

اضافة اعلان

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0210

مؤسسة التدريب المهني: تخريج 9 آلاف طالب وطالبة العام الماضي

220245154524211023676

الدفاع المدني: النوم والمدفأة مشتعلة و عدم وجود تهوية أهم أسباب حوادث الحريق والاختناق

شرطة سير (1)

إدارة السير: كثافة مرورية تشهدها الطرق الرئيسية في عمان

IMG_3823

الأرصاد: الهطولات المطرية ستكون غزيرة خلال الساعات المقبلة وستتركز في شمال ووسط المملكة

ممم

صحفي فلسطيني لـ الوكيل: رفح شهدت الليلة الأشد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

000_33XZ9BB

المعايطة: ما يجري في رفح أخطر من صفقة القرن

أخبار متعلقة
0L5A0210

مؤسسة التدريب المهني: تخريج 9 آلاف طالب وطالبة العام الماضي

IMG_3823

الأرصاد: الهطولات المطرية ستكون غزيرة خلال الساعات المقبلة وستتركز في شمال ووسط المملكة

M63A8346

التعليم العالي: 80105 عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من المنح والقروض

WhatsApp Image 2024-01-31 at 9.45.22 AM

الشبلي: 45 طائرة و228 شاحنة مساعدات إغاثية أردنية أُرسلت إلى غزة حتى الآن

M63A2668

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 116 مليون م3 بنسبة 40%

2020_8_19_18_33_57_705

السعايدة: 230 مستثمر جديد تقدموا بطلبات لإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية