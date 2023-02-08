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الأربعاء، 08-02-2023 09:51 ص

السير: تم التعامل مع مركبات معطلة في بعض شوارع عمان

سير


الوكيل الاخباري - رصد
قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير الرائد عبدالمجيد زيدان إن جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكة في العاصمة عمان .

وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء أن الطرق تشهد حركة نشطة منوهاً أن حركة المركبات انسيابية ولا عوائق.

وأشار أن كوادر السير بالتعاون مع أمانة عمان عملت على إزالة الثلوج المتراكمة على الطرق في منطقة (صويلح ٬ خلدا ٬ الجبيهة ٬ منطقة الارسال ).

ونوه أنه تم التعامل مع المركبات المعطلة وصهريج معطل في منطقة التعليم العالي باتجاه ياجوز إضافة إلى التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في نفق الصحافة.

ودعا السائقين الابتعاد عن السرعة والسلوكيات الخاطئة والالتزام بإرشادات السلامة .

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