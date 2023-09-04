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الإثنين، 04-09-2023 08:34 ص

الصحة: تسجيل 159 إصابة بمرض الحصبة في الأردن خلال 5 أشهر من غير المطعمين

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الوكيل الاخباري - رصد
سجلت وزارة الصحة 159 إصابة بمرض الحصبة خلال الـ 5 شهور الماضية وفقاً لمدير إدارة الأوبئة في الوزارة الدكتور أيمن المقابلة .

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وأضاف المقابلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن جميع الحالات المصابة بمرض الحصبة والتي تم تسجيلها من غير متلقي أو من غير المستكملين لجرعات المطعوم.


وأكد أن الوزارة لم تُسجل أي إصابة بالحصبة من الأشخاص الذين استكملوا جرعات المطعوم مشدداً على تلقيه للحد من أعداد المصابين بالحصبة. 


واضاف انه وبحسب منظمات صحية محلية ودولية أنه لو لم يتم إعطاء المطاعيم ومتابعة الإصابات المسجلة لوصل عدد إصابات الحصبة أكثر من 5 آلاف إصابة ".


وتابع " عند رصد أي إصابة يتم تطعيم الحالات خلال 24 ساعة بالإضافة إلى تطعيم المجاورين للمصابين".


ولفت أن أغلب المصابين بمرض الحصبة من عمر شهرين إلى 18 عاماً .

 


 




 

 


 

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