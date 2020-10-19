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الإثنين، 19-10-2020 11:25 ص

أبرز التحدّيات تزامن الأنفلونزا الموسمية مع كورونا

الصحة للوكيل : حاولنا تأمين مليون مطعوم ثلاثي دون جدوى

منت


الوكيل الإخباري - أكــد مدير برنامج التطعيم في وزارة الصحـــة ، الدكتور كامل أبو سل، محاولة الوزارة تأمين مليون مطعوم ثلاثي للأنفلونزا الموسميّة، هذا العام  ، لكن لم تتمكّن من ذلك ، نتيجة لتنافس الدول للحصول عليه، في ظلّ جائحة كــورونا.

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وأشــار اليوم الإثنين ، في معرض حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه تمّ توزيع ما يُقارب (235) ألف مطعـــوم على مختلف الجهات الصحية الرسميّة .

 

وبيّن أبو ســل ، أنه تمّ حصر الفئة التي ستحصل على المطعوم لما وصفه بـ"شح عددها" ، والتي تتمثّـل بمن يعانون الأمراض المزمنـــة ، كالسكري، والربو ، الأمـراض الصدريّة، وأمراض الكلى ، إضافة إلى من يعانون من مرض السرطان، وفئة كبــار السن .

 

وعــرّج للإعلامي محمّد الوكيل ، على أبرز التحديّات التي تواجه وزارة الصحة ، هذا العام ، حيث يتزامن فيروس كورونا مع الانفلونزا الموسميّة ، ما يؤدي إلى إرباك المواطنين.

 

وفي سياق منفصل ، تعهّد الدكتور أبو سل ، بتأمين المطعوم لأحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بعد مناشدة والده عبر "برنامج الوكيل" ، حيث تعـــذّر الحصول عليه ، ما حدا به التواصل مع الإعلامي الوكيل.

 

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