الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

2.3 مليون راكب لحافلات الباص السريع وباص عمّان منذ مطلع العام

العميد حداد: 15 جلسة علمية بكافة الاختصاصات تعقد بذات التوقيت في مؤتمر الخدمات الطبية العاشر

العميد الهباهبة: عقد 50 ورشة منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الدولي العاشر حضرها أكثر من ألفي طبيب

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

مدير الخدمات الطبية: المؤتمر الدولي العاشر من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي

من بينهم الاردن .. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2023

ديوان الخدمة يعلن عن وظائف حكومية شاغرة

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

الأربعاء، 08-03-2023 09:03 ص

العميد حداد: 15 جلسة علمية بكافة الاختصاصات تعقد بذات التوقيت في مؤتمر الخدمات الطبية العاشر

WhatsApp Image 2023-03-08 at 8.46.25 AM


الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الخدمات الطبية الملكية الدولي العاشر المستشار الأول لأمراض الكلى العميد الطبيب أيهم حداد أنه سيتم عقد 15 جلسة علمية بمختلف الاختصاصات الطبية في ذات التوقيت على هامش مؤتمر الخدمات الطبي الدولي العاشر.

وقال العميد حداد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على راديو هلا"، من قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، اليوم الأربعاء، إن الورش والجلسات العلمية تتضمن التطورات التي طرأت على الاختصاصات الطبية بكافة مجالاتها خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات الطبية مع الأطباء من مختلف دول العالم والاطلاع على آخر التطورات بالمجال الطبي.

وأضاف أنه تم بث عمليات جراحية بشكل مباشر على هامش المؤتمر مما يساهم في تدريب كوادر الخدمات الطبية الملكية وهي تشكل أساسا للتدريب ونقل الخبرات من المؤسسات الطبية العالمية إلى الأطباء الأردنيين، موضحا أنه تم تدريب عدد كبير من الأطباء من خلال هذه الخطوة بدلا من ابتعاث عدد محدود من الأطباء وهو ما يخلق فائدة كبيرة للأطباء الأردنيين.

وأشار العميد حداد أنه تم اختيار ضيوف المؤتمر وفق معايير محددة أهمها يجب أن يكون الضيف بروفيسور في اختصاصه ولديه من الخبرات ما تمكنه من نقلها وتحقيق أكبر فائدة للأطباء المشاركين في المؤتمر، لافتا إلى أن الخدمات الطبية الملكية تسعى دوما لمواكبة التطورات في مختلف الاختصاصات الطبية.

وبيّن أنه تم اختيار الأوراق العلمية على عدة مراحل وتم اختيار الأفضل من بينها لتحقيق أكبر فائدة، مشيرا إلى أنه تم الطلب من الضيوف الذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة عرض آخر التطورات والتحديثات في مجالات اختصاصاتهم خلال المؤتمر بالإضافة إلى عرض عُصارة خبراتهم التي اكتسبوها طوال مسيرتهم المهنية.

وينعقد المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الملك الحسين للمؤتمر بمنطقة البحر الميت في الفترة من 7-10 آذار المقبل.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-08 at 8.20.06 AM (1)

العميد الهباهبة: عقد 50 ورشة منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الدولي العاشر حضرها أكثر من ألفي طبيب

WhatsApp Image 2023-03-08 at 8.10.57 AM

مدير الخدمات الطبية: المؤتمر الدولي العاشر من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

07e0265d4f48eda9d32bad9baea395b9

التعليم العالي: توحيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة للطلبة للحفاظ على جودة التعليم في الأردن

0000000

أكثر من 8000 مشارك لغاية الآن في المؤتمر العاشر للخدمات الطبية الملكية الذي ينطلق اليوم

1220222293113197840311

التعليم العالي: كل ما يُشاع عن تحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان غير صحيح

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-08 at 8.20.06 AM (1)

العميد الهباهبة: عقد 50 ورشة منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الدولي العاشر حضرها أكثر من ألفي طبيب

WhatsApp Image 2023-03-08 at 8.10.57 AM

مدير الخدمات الطبية: المؤتمر الدولي العاشر من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي

120231110021903358010

الأمانة: رفع عدد الاعتراضات على مخالفات السير إلكترونيا يومياً إلى 1000 موعد

valet_parking_luxury_car

أمانة عمّان: ضبط أكثر من 70 شخصا يمارسون "الفاليت" دون ترخيص

M63A0712

وزارة الصحة: 100 مليون دينار سنويا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية

63e34f020c50d

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا