العميد حداد: 15 جلسة علمية بكافة الاختصاصات تعقد بذات التوقيت في مؤتمر الخدمات الطبية العاشر

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الخدمات الطبية الملكية الدولي العاشر المستشار الأول لأمراض الكلى العميد الطبيب أيهم حداد أنه سيتم عقد 15 جلسة علمية بمختلف الاختصاصات الطبية في ذات التوقيت على هامش مؤتمر الخدمات الطبي الدولي العاشر.



وقال العميد حداد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على راديو هلا"، من قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، اليوم الأربعاء، إن الورش والجلسات العلمية تتضمن التطورات التي طرأت على الاختصاصات الطبية بكافة مجالاتها خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات الطبية مع الأطباء من مختلف دول العالم والاطلاع على آخر التطورات بالمجال الطبي.



وأضاف أنه تم بث عمليات جراحية بشكل مباشر على هامش المؤتمر مما يساهم في تدريب كوادر الخدمات الطبية الملكية وهي تشكل أساسا للتدريب ونقل الخبرات من المؤسسات الطبية العالمية إلى الأطباء الأردنيين، موضحا أنه تم تدريب عدد كبير من الأطباء من خلال هذه الخطوة بدلا من ابتعاث عدد محدود من الأطباء وهو ما يخلق فائدة كبيرة للأطباء الأردنيين.



وأشار العميد حداد أنه تم اختيار ضيوف المؤتمر وفق معايير محددة أهمها يجب أن يكون الضيف بروفيسور في اختصاصه ولديه من الخبرات ما تمكنه من نقلها وتحقيق أكبر فائدة للأطباء المشاركين في المؤتمر، لافتا إلى أن الخدمات الطبية الملكية تسعى دوما لمواكبة التطورات في مختلف الاختصاصات الطبية.



وبيّن أنه تم اختيار الأوراق العلمية على عدة مراحل وتم اختيار الأفضل من بينها لتحقيق أكبر فائدة، مشيرا إلى أنه تم الطلب من الضيوف الذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة عرض آخر التطورات والتحديثات في مجالات اختصاصاتهم خلال المؤتمر بالإضافة إلى عرض عُصارة خبراتهم التي اكتسبوها طوال مسيرتهم المهنية.



وينعقد المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الملك الحسين للمؤتمر بمنطقة البحر الميت في الفترة من 7-10 آذار المقبل.

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