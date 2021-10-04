الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

البحث متواصل عن المفقود اثر اعصار شاهين

الإعلان عن الوفاة الرابعة بتأثيرات شاهين

النقل البري لـ برنامج الوكيل : 20 شركة مرخصة و 335 باصا لنقل طلبة المدارس

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

أسعار الذهب الاثنين 4/10/2021

إجراءات العفو الخاص تكتمل قبل نهاية الشهر

الخارجية لـ برنامج الوكيل : نتابع عن كثب الجالية الأردنية في عُمان

إعصار شاهين يتحول إلى منخفض مداري

أجواء لطيفة الحرارة الاثنين

الإثنين، 04-10-2021 09:02 ص

النقل البري لـ برنامج الوكيل : 20 شركة مرخصة و 335 باصا لنقل طلبة المدارس

طارق حباشنة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة إن الباصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس يمكنها إتمام عملها من خلال مكاتب مرخصة.

ودعا الحباشنة اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أصحاب الباصات الخصوصي إلى الإنضمام لتلك المكاتب والحصول على التراخيص من خلال الهيئة للعمل بشكل قانوني.

اضافة اعلان


وأكد أنه يوجد 20 شركة مرخصة لنقل الطلبة في مدارس المملكة و 335 مركبة ضمن تلك الشركات.


ومن جهته طالب سائق باص خصوصي عبر "برنامج الوكيل" بالتخفيف على سائقي باصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس من حيث المخالفات والتراخيص .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية الوكيل

الخارجية لـ برنامج الوكيل : نتابع عن كثب الجالية الأردنية في عُمان

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

حماممممممممم

السيوطي لـ برنامج الوكيل : خصم 30% عند دخول منتجع حمامات ماعين و الأطفال مجانا

مممممممممممممم

السيوطي لـ برنامج الوكيل : منتجع حمامات ماعين الأكثر مقصدا من السياح بالعالم - صور

B10B3C06-65E4-444A-A731823A601DFB37_source

معالج طبيعي لـ برنامج الوكيل : ارتفاع أعداد مرضى التوحد

التربية والتعليم

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

أخبار متعلقة
الخارجية الوكيل

الخارجية لـ برنامج الوكيل : نتابع عن كثب الجالية الأردنية في عُمان

حماممممممممم

السيوطي لـ برنامج الوكيل : خصم 30% عند دخول منتجع حمامات ماعين و الأطفال مجانا

مممممممممممممم

السيوطي لـ برنامج الوكيل : منتجع حمامات ماعين الأكثر مقصدا من السياح بالعالم - صور

التربية والتعليم

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

التعليم العالي 2

طالب أردني في الجزائر يناشد التعليم العالي

ي

إدارة الأزمات : 88% من وفيات كورونا بالمملكة لغير متلقي اللقاح