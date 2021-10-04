النقل البري لـ برنامج الوكيل : 20 شركة مرخصة و 335 باصا لنقل طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة إن الباصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس يمكنها إتمام عملها من خلال مكاتب مرخصة.
ودعا الحباشنة اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أصحاب الباصات الخصوصي إلى الإنضمام لتلك المكاتب والحصول على التراخيص من خلال الهيئة للعمل بشكل قانوني.
وأكد أنه يوجد 20 شركة مرخصة لنقل الطلبة في مدارس المملكة و 335 مركبة ضمن تلك الشركات.
ومن جهته طالب سائق باص خصوصي عبر "برنامج الوكيل" بالتخفيف على سائقي باصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس من حيث المخالفات والتراخيص .