الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 09:37 ص

بشائر موسم الأمطار.. 6 ملايين متر مكعب مياه دخلت السدود خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن نسبة تخزين السدود في المملكة بلغت حتى صباح اليوم الثلاثاء 15.5%، فيما كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 13.8%.

وقال سلامة، اليوم الثلاثاء، عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على إذاعة "هلا"، إن كميات الأمطار التي دخلت كافة السدود خلال 24 ساعة بلغت نحو 6 ملايين متر مكعب.

وأضاف أن كميات الأمطار التي دخلت السدود منذ بداية الموسم الحالي بلغت 10.6 ملايين متر مكعب، فيما تقدر كميات المياه في السدود بنحو 43.5 مليون متر مكعب.

وأشار سلامة إلى أن هذه المؤشرات توحي بأننا أمام موسم مطري أفضل من الموسم الماضي على الرغم من مرورونا بموسم جاف.

وبيّن أن سد الموجب استقبل نحو 2.9 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة، فيما تبلغ كميات المياه أكثر من 3 مليون متر مكعب، أما سد التنور استقبل خلال المنخفض الأخير 2.8 مليون متر مكعب علما أنه كان فارغ تماما قبل المنخفض، وبلغت كميات المياه في سد الملك طلال خلال المنخفض الأخير 1.25 مليون متر مكعب، أما سد وادي شعيب 45 ألف متر مكعب وسد وادي العرب 126 ألف متر مكعب وسد كفرنجة 16 ألف متر مكعب وسد زرقاء ماعين 6 آلاف متر مكعب والوالدة 95 ألف متر مكعب والكرك 35 ألف متر مكعب.

وناشد سلامة المواطنين بأهمية الاستفادة من الحصاد المائي من الهطولات في المنازل وكافة المناطق لتعزيز الأمن المائي وعدم خسارتها بالتبخر.

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ولفت إلى أن الوزارة قامت قبل الموسم المطري بتجهيز وتنظيف السدود من قبل اللجنة الوطنية لسلامة السدود التي تضم خبراء على مستوى دولي، حيث تم تنظيفها من الطمي وصيانها لتأكد من سلامتها وقدرتها على استقبال كميات كبيرة من الأمطار.

 




 

 


 

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