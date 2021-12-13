الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الشهر القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

الإثنين، 13-12-2021 09:06 ص

بعد قرار وزارة التربية .. إعلانات عن أندية ومخيمات شتوية لطلبة المدارس تثير حفيظة أولياء أمور وآراء متباينة

طلبة ٣


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
اشتكى عدد من أولياء أمور الطلبة بشأن إعلانات من مدارس خاصة عن مخيمات شتوية وأندية رياضية وأنشطة وفعاليات خلال العطلة الشتوية للطلبة .

اضافة اعلان


وأضافوا اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن هذه الفعاليات والمخيمات قد تشكل خطراً على صحة ابنائهم في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة.


ومن جهة أخرى أشارت أمهات طلبة عاملات أنهم مؤيدون لهذه الاندية و المخيمات بسبب حاجتهم لمكان يضعوا به أبنائهم خلال فترة عمل الأم.


 وكانت وزارة التربية والتعليم قررت تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وذلك للحد من إصابات كورونا في المدارس خلال فصل الشتاء .


وبدأ طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث يوم الاربعاء الماضي 8 كانون الأول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وجاهيا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مستشفى الزرقاء الحكومي (3)

مستشفى الزرقاء : سنتابع شكوى تعطل جهاز التنفس الاصطناعي

و

سيدة تناشد عبر برنامج الوكيل لتسديد قروض أرهقتها

مستشفى الامير حمزة

مستشفى حمزة : نتابع صرف المكافآت المالية لأطباء برنامج الاقامة الطبية

جسر

جسر مشاة جديد على طريق أوتوستراد الزرقاء

M63A8869

التربية : التوسع بإعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس

أمانة عمان

الأمانة : حلول لتقاطع الثامن للحد من الإزدحام المروري