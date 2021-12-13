بعد قرار وزارة التربية .. إعلانات عن أندية ومخيمات شتوية لطلبة المدارس تثير حفيظة أولياء أمور وآراء متباينة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



اشتكى عدد من أولياء أمور الطلبة بشأن إعلانات من مدارس خاصة عن مخيمات شتوية وأندية رياضية وأنشطة وفعاليات خلال العطلة الشتوية للطلبة .

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وأضافوا اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن هذه الفعاليات والمخيمات قد تشكل خطراً على صحة ابنائهم في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة.



ومن جهة أخرى أشارت أمهات طلبة عاملات أنهم مؤيدون لهذه الاندية و المخيمات بسبب حاجتهم لمكان يضعوا به أبنائهم خلال فترة عمل الأم.



وكانت وزارة التربية والتعليم قررت تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وذلك للحد من إصابات كورونا في المدارس خلال فصل الشتاء .



وبدأ طلبة المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث يوم الاربعاء الماضي 8 كانون الأول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وجاهيا.



