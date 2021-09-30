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بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

الخميس، 30-09-2021 08:59 ص

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - قامت وزارة التربية والتعليم متابعة شكوى مواطن من إحدى أولياء الأمور بشأن إصابة طالب بفيروس كورونا في محافظة مأدبا.

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وأكد المواطن اليوم الخميس عبر"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " أن التربية تابعت الشكوى وعملت على تعقيم المدرسة و إلزام الطلبة بالتباعد للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من فيروس كورونا.


وجاء ذلك بعد مناشدة التربية بإتخاذ الإجراءات اللازمة عبر برنامج الوكيل.

 

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