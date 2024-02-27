تجارة الأردن: ارتفاع أسعار المعلبات والأرز الهندي وانخفاض الزيوت مقارنة برمضان الماضي

الوكيل الاخباري - رصد

قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو إن بعض المواد الغذائية ارتفعت أسعارها وتأثرت بأزمة البحر الأحمر منها المعلبات القادمة من الصين وتايلاند بالإضافة إلى الأرز الهندي " البسمتي".

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وأضاف عمرو اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن بعض المواد انخفضت أسعارها مثل الزيوت بنسبة 40% مقارنة برمضان الماضي وسعر الأرز ذو الحبة المتوسطة والذي انخفض بنسبة 20%.



وأكد أن عدد من المواد الغذائية أسعارها مستقرة منها السكر، الحليب، الجوز، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية لا يوجد عليها أي ارتفاع خلال شهر رمضان.



ونوه أن الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، قائلاً إن النمط الاستهلاكي للمواطن تغير بسبب انخفاض دخل الفرد.



من جهته أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي ابو حماد أن المواد الأساسية من الخضار مثل البندورة والبطاطا أسعارها مستقرة.



وأضاف أن الخيار يشهد ارتفاع بأسعاره بسبب قلة العرض جراء الأجواء الباردة حيث يبلغ سعر الكيلو في السوق المركزي 40 قرشاً، مشيراً أن أسعار الباذنجان والثوم تشهد ارتفاع طفيف .



ولفت أنه يوجد تقنين بالاستيراد بمادة الموز من قبل وزارة الزراعة مما يعكس ارتفاع سعره بالإضافة إلى منع استيراد الحمضيات والذي يؤثر على كميات العرض والأسعار.



وتوقع أن الإنتاج المحلي من الخضار سيكون كافي وينعكس على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك برغم من ضعف القوة الشرائية على الخضار قبيل رمضان.

