حجاوي: الوضع الوبائي آمن في الأردن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قال استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الأردن يشهد انخفاض في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا منذ خمس أسابيع .وأضاف اليوم الإثنين عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" أنه تبعاً لانخفاض إصابات كورونا يوجد مستشفيات أغلقت أقسام كورونا لديها.وتوقع حجاوي مع انتهاء فصل الشتاء وبدء الصيف أن يكون الوضع الوبائي أمن في الأردن .ودعا إلى عدم التخلي عن الكمامة في الأماكن المغلقة وذلك للحفاظ على ديمومة الوضع الوبائي الحالي .ووفق التقرير الوبائي الأسبوعي أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد أنه تم تسجيل 28 وفاة و 3171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي.