البلبيسي: توقف فحص القادمين للأردن خفض أعداد الإصابات

الوكيل الإخباري - توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي انخفاض نسب الفحوصات الإيجابية خلال الأسبوع الوبائي المقبل إلى أقل من 20%.

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وقال البلبيسي، اليوم الاثنين، عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو "هلا"، إن توقف فحص القادمين للأردن خفّض أعداد الإصابات بالفيروس.

وأضاف أنه كلما ارتفعت أعداد الفحوصات كلما زادت الإصابات المكتشفة بكورونا، مشيرا إلى أن الفحوصات توجه اليوم نحو الأشخاص الذين لديهم أعراض أو شكوك بالإصابة.

وتابع أن ارتفاع أو انخفاض أعداد الإصابات لا يعني شيء وذلك لأن الأوبئة تقارن بالأسابيع وليس بالأيام.

وعبّر البلبيسي عن تفاؤله بشهر رمضان المبارك والأجواء الروحانية التي سيعيشها المواطنين خلافا لما كان في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه كلما كان الوضع الوبائي جيد كلما اتخذت الحكومة إجراءات تخفيفية جديدة، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة قبل شهر رمضان بناءً على الوضع الوبائي.

وبيّن أن الأسبوع الوبائي رقم 10 والممتد من 5 إلى 11 آذار الحالي سجل 25502 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 39979 إصابة للأسبوع الوبائي التاسع وبانخفاض حوالي 36%، فيما سجل لذات الفترة 77 وفاة مقارنة مع 97 وفاة خلال الأسبوع الوبائي التاسع وبنسبة انخفاض 21%.

ودعا البلبيسي المواطنين إلى الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لما لها من فعالية في مقاومة الفيروس، وخاصة الجرعة الثالثة لمن مضى على تلقيه جرعتي اللقاح ثلاثة أشهر.



