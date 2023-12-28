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الخميس، 28-12-2023 09:57 ص

خبراء أمنيين: القوات المسلحة تتصدى لهجمة تهريب مسعورة على الحدود

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال مدير مديرية الإعلام في الأمن العام سابقاً ، والرئيس السابق لشعبة بحث جنائي العاصمة العميد المتقاعد الدكتور طلال طايل العبداللات إن الأردن يتصدى لهجمة مسعورة لتهريب المخدرات . 

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وأضاف العبداللات خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن الهجمات التي تهدف لتهريب المخدرات والأسلحة تستهدف الشباب الأردني مشيراً إلى أن الحدود الأردنية السورية تبلغ 375 كيلو متر ويتم السيطرة عليها بالكامل من قبل القوات المسلحة.


وأكد أن جميع كوادر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد للعصابات التي تحاول القيام بعمليات على الحدود لتهريب المخدرات والسلاح، والتي تستهدف أمن الوطن.


ودعا المواطنين تحصين أنفسهم ومن حولهم لآفة المخدرات، مناشداً وزير الأوقاف بتعزيز دور منابر المساجد خلال الفترة الحالية للتوعية بمخاطر المخدرات. 


من جهته أكد مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات سابقاً العميد المتقاعد خضر آل خطاب أن المخدرات تعكس الدمار والمخاطر الكارثية على الأشخاص والعائلات وعلى أمن واقتصاد الدولة التي تنتشر فيها آفة المخدرات.


وأشار إلى أن المدمن على المخدرات مجبراً على التنازل عن دينه وأخلاقه، قائلا "المدمن سيتنازل عن أي شيء مقابل تلقي الجرعة". 


وحذر من مواقع إلكترونية عبر الإنترنت تهدف للوقاية من المخدرات بطريقة مغلوطة وتحتوي على معلومات مضللة، داعيا إلى استقصاء المعلومات من الكتب الموثوقة . 


وكانت مديرية الأمن العام أعلنت أمس عن عملية أمنية نتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم 4 من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.


كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، سابقا عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية.

 


 




 

 


 

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