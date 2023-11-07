خبير عسكري لـ برنامج الوكيل: الاحتلال سيُجبر على الهدنة في غزة والعملية البرية فشلت

الوكيل الإخباري - قال اللواء الركن المتقاعد والخبير والمحلل العسكري واصف عريقات من، إن الاحتلال الإسرائيلي سوف يُجبر على إعلان هدنة لوقف الحرب على قطاع غزة، لأنه فشل بشكل كبير ولم يُحقق أي هدف أو تقدم على الأرض .

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وأضاف عريقات، عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، أنه بعد كل هذه الأيام من انطلاق الأحداث وبدء العملية العسكرية البرية، وما قام به الاحتلال من تسوية المباني وهدم كل شيء، ما زال الجندي الاسرائيلي غير قادر على الترجل والمشي بشوارع غزة، مؤكداً أن جندي الاحتلال الآن يقاتل بشكل استعراضي لا قيمة له.



وبيّن أن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماماً عما يروج له الاحتلال، مشدداً على أنه طالما الطائرة تقصف فان الجندي لا وجود له وإذا وجد يكون غير قادر على التحرك.



وأوضح عريقات أن الاحتلال لم يحقق هدف ولم ينفذ خطة بعد مرور 32 يوماً على بدء العدوان، وقرابة أسبوعين على العملية البرية، وسيصل إلى مرحلة يُجبر فيها مرغماً على طلب هدنة.



وأكد أنه في ظل ما يجري على ارض المعركة، ان القيادة العسكرية الاسرائيلية وجدت أن القصف العشوائي واستهداف المدنيين لا يحقق انتصار وان المقاوم لديه إرادة وصمود وتصميم على البقاء.



وقال عريقات إن الاحتلال يستعين بالمرتزقة الأجانب للقتال، لكن لا يعلن عن ذلك، مضيفاً أن هؤلاء المرتزقة لا ارتباط لهم لا بالعقيدة ولا بالأرض، وبالتالي سوف يهزمون بشكل مؤكد أمام المقاوم.



وحول دلالات زج الولايات المتحدة المزيد من حاملات الطائرات والغواصة اوهايو الى المنطقة، بين عريقات أن واشنطن تشارك الاحتلال في غرفة عمليات المعركة، ودعم بايدن الكبير للاحتلال هو دليل على انهيار نتنياهو.



وقال إن المواطن في غزة أصبح على قناعة بعد حصار لـ 17 عاماً ان الاحتلال يسعى إلى الغاء وجوده، وهو ما يدفعه الى الصمود اكثر، والتشبث بالارض والمقاومة بكل السبل، على خلاف الجندي الإسرائيلي الذي يشعر بخوف وقلق وارتباك دوماً.