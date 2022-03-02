خلال 4 أيام .. 12 حالة وفاة و13 إصابة بسبب حوادث السير

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال رئيس شعبة التحقيق المروري في إدارة السير المقدم شادي حداد إن وقوع عدة حوادث سير خلال الـ 4 أيام الماضية من 25 - 28 شباط نتج عنها 12 حالة وفاة و 13 إصابة اثنتين منهم بليغة.

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وأضاف حداد اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أن السرعة الزائدة بالإضافة إلى استخدام الهاتف هما الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث السير .



ونوه أن عدة أسباب أخرى تساهم في وقوع الحوادث منها تغيير المسارب و التعامل الخاطئ مع المنعطفات بالإضافة إلى قطع الشارع العام وعدم استخدام جسر المشاة من قبل المارين .



وشهدت المملكة خلال الأيام الماضية العديد من حوادث السير في مناطق مختلفة أدت إلى فقدان أرواح بالإضافة إلى خسائر مادية .





