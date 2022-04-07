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الخميس، 07-04-2022 11:45 م

طبيب ينصح الاردنيين بإغلاق النوافذ

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الدكتور محمد حسن الطراونة اخصائي الامراض الصدرية ان التعرض المباشر للاجواء المغبرة يؤثر على الجهاز التنفسي وبالتالي يؤدي الى صعوبة التنفس والسعال .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس ان الاجواء المغبرة تؤثر بشكل اكبر على المصابين بالامراض التحسسية .

ونصح الطراونة المواطنين بعدم التعرض للغبار في هذه الاجواء واغلاق الشبابيك بالمنازل وشبابيك المركبات عند التنقل وارتداء الكمامة .

وحول شعور البعض بالتعب والخمول في هذه الاجواء المغبرة قال الطراونة ان تنشق الغبار يؤدي الى السعال و اضطراب بالنوم وبالتالي الشعور بالتعب والارهاق خلال ساعات النهار .

وبين الطراونة انه يلاحظ الزيادة في اعداد المراجعين من مرضى التحسس للمستشفيات في هذه الاجواء المغبرة ، مبيناً ان عليهم الالتزام في استخدام الادوية مثل البخاخات .

وكشف ان بعض الذين يتعرضون للتعب بسبب هذه الاحوال الجوية بحاجة الى مراجعة الطبيب لصرف العلاجات الخاصة ، والبعض تذهب الاعراض عنهم بعد انقشاع موجة الغبار .

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