طبيب ينصح الاردنيين بإغلاق النوافذ

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الدكتور محمد حسن الطراونة اخصائي الامراض الصدرية ان التعرض المباشر للاجواء المغبرة يؤثر على الجهاز التنفسي وبالتالي يؤدي الى صعوبة التنفس والسعال .



ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الخميس ان الاجواء المغبرة تؤثر بشكل اكبر على المصابين بالامراض التحسسية .



ونصح الطراونة المواطنين بعدم التعرض للغبار في هذه الاجواء واغلاق الشبابيك بالمنازل وشبابيك المركبات عند التنقل وارتداء الكمامة .



وحول شعور البعض بالتعب والخمول في هذه الاجواء المغبرة قال الطراونة ان تنشق الغبار يؤدي الى السعال و اضطراب بالنوم وبالتالي الشعور بالتعب والارهاق خلال ساعات النهار .



وبين الطراونة انه يلاحظ الزيادة في اعداد المراجعين من مرضى التحسس للمستشفيات في هذه الاجواء المغبرة ، مبيناً ان عليهم الالتزام في استخدام الادوية مثل البخاخات .



وكشف ان بعض الذين يتعرضون للتعب بسبب هذه الاحوال الجوية بحاجة الى مراجعة الطبيب لصرف العلاجات الخاصة ، والبعض تذهب الاعراض عنهم بعد انقشاع موجة الغبار .

اضافة اعلان