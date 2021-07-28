الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

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عمود كهرباء داخل منزل في القويرة

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الأربعاء، 28-07-2021 10:33 ص

عمود كهرباء داخل منزل في القويرة

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - حطت، الأربعاء على "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، شكوى لمواطن يقطن في منطقة الحميمة التابعة للواء القويرة ، مفادها تواجد عمود كهرباء داخل حرم منزله .

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وأشار المواطن ، أن العمود يشكّل خطرا على أفراد عائلته ، مناشدا عبر منبر "برنامج الوكيل" الجهات المعنية بالوقوف على الأمر ، والعمل على إيجاد حلّ عاجل في سبيل الحيلولة دون خسائر في الأرواح .

 

الإعلامي محمد الوكيل ، من جهته أكد بأهمية متابعة المشكلة ، نتيجة للخطر المحدّق بأهالي المنزل ، مستهجنا الأمر ، نتيجة لعدم اكتراث المعنيين - على حدّ تعبير المواطن - .

 

 

 

 




 

 


 

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