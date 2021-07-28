عمود كهرباء داخل منزل في القويرة

الوكيل الإخباري - حطت، الأربعاء على "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، شكوى لمواطن يقطن في منطقة الحميمة التابعة للواء القويرة ، مفادها تواجد عمود كهرباء داخل حرم منزله .

اضافة اعلان

وأشار المواطن ، أن العمود يشكّل خطرا على أفراد عائلته ، مناشدا عبر منبر "برنامج الوكيل" الجهات المعنية بالوقوف على الأمر ، والعمل على إيجاد حلّ عاجل في سبيل الحيلولة دون خسائر في الأرواح .

الإعلامي محمد الوكيل ، من جهته أكد بأهمية متابعة المشكلة ، نتيجة للخطر المحدّق بأهالي المنزل ، مستهجنا الأمر ، نتيجة لعدم اكتراث المعنيين - على حدّ تعبير المواطن - .