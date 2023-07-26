الأربعاء 26-07-2023
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الأربعاء، 26-07-2023 02:17 م

عودة برنامج الوكيل اعتبارا من الأحد القادم

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الوكيل الاخباري -  يعود "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا "، ويقدمه الإعلامي محمد الوكيل ، يوم الأحد الموافق  30/7/2023 ، بعد إجازة سنوية ، للزميل الوكيل.

ويباشر فريق البرنامج بإستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 .

يذكر أنه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الأردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .

واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.

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