عودة برنامج الوكيل اعتبارا من الأحد القادم

الوكيل الاخباري - يعود "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا "، ويقدمه الإعلامي محمد الوكيل ، يوم الأحد الموافق 30/7/2023 ، بعد إجازة سنوية ، للزميل الوكيل.
ويباشر فريق البرنامج بإستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 .
يذكر أنه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الأردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .
واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.
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