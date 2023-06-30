بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

الوكيل الاخباري - يتوقف برنامج ' الوكيل ' الذي يبث عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا " الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.



وتبدأ اجازة البرنامج من تاريخ يوم الاحد 2/7/2023 و تنتهي مساء الخميس 27/7/2023 ، وتنطلق الحلقة الأولى بعد الاجازة عبر أثير " راديو هلا " يوم الاحد 30/7/2023 .



ويستمر معدين البرنامج في عملهم وتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام حرصا على مصلحة الوطن والمواطن .



يذكر انه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .



واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.

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