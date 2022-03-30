قبيلات: إلغاء نظام التناوب في المدارس الحكومية تدريجياً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أوضحت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية الدكتورة نجوى قبيلات أنه يوجد 490 مدرسة تعمل على نظام التناوب مشيرة أنه 1200 مدرسة كانت تعمل سابقا على نظام التناوب .

اضافة اعلان



وأضافت قبيلات عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الأربعاء أن التربية تعمل على إلغاء التعليم بنظام التناوب في المدارس بشكل تدريجي .



وأشارت أن الوزارة حرصت على إلغاء التناوب للصفوف الدراسية الأولى مضيفة أنه سيتم إحداث شعب جديدة بالإضافة إلى زيادة عدد المدارس في المملكة .



" الحاجة لنظام التناوب كان لتوفير مساحات تباعد آمنة بين الطلبة، إضافة إلى انتقال نحو 200 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الحكومة وفق قبيلات