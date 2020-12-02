مريض كلى يناشد التنمية الاجتماعية

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يعاني من مرض الكلى ، وزارة التنمية الاجتماعية ، بالوقوف على مشكلته ، التي تتمثل بعدم حصوله على "راتب" من الوزارة ، نتيجة لعمله كـ"سائق عمومي".

اضافة اعلان



وأوضح ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه يقوم بــ"غسل الكلى" 3 مرات أسبوعيا منذ 20 عاما ، عدا عن إيجار منزله ، الذي يزيد من وطأة معاناته، وأعبائه المادية .

وأشار المواطن ، أن وزارة التنمية الاجتماعية ، طالبته بتسليم مركبته العمومي ، كشرط الاستفادة من "راتب التنمية".

من جهته ، طالب الإعلامي محمد الوكيل، من وزارة التنمية الاجتماعية ، الوقوف على مشكلة المواطن ، حيث أن عمله كسائق لا بد منه في سبيل تمكّنه من التزاماته المادية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





