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الأربعاء، 02-12-2020 11:24 ص

يعاني المرض منذ 20 عاما

مريض كلى يناشد التنمية الاجتماعية

وز
وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن يعاني من مرض الكلى ، وزارة التنمية الاجتماعية ، بالوقوف على مشكلته ، التي تتمثل بعدم حصوله على "راتب" من الوزارة ، نتيجة لعمله كـ"سائق عمومي".

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وأوضح ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه يقوم بــ"غسل الكلى" 3 مرات أسبوعيا منذ 20 عاما ، عدا عن إيجار منزله ، الذي يزيد من وطأة معاناته، وأعبائه المادية  .

 

وأشار المواطن ، أن وزارة التنمية الاجتماعية ، طالبته بتسليم مركبته العمومي ، كشرط الاستفادة من "راتب التنمية".

 

من جهته ، طالب الإعلامي محمد الوكيل، من وزارة التنمية الاجتماعية ، الوقوف على مشكلة المواطن ، حيث أن عمله كسائق لا بد منه في سبيل تمكّنه من التزاماته المادية.

 

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