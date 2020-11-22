مطالبة بالرقابة على شركات التمويل للتيسير على الأردنيين

الوكيل الإخباري - طالب الإعلامي محمد الوكيل، الأحد ، الجهات المعنيّة بضرورة اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بـ"شركات التمويل" ، ومراقبة آلية عملها ، خاصة في ظلّ جائحة كــورونا التي تعصف بالأردنيين، بهدف التيسير عليهم .

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جاء ذلك ، تعليقا ، على شكوى مواطن ، تواصل مع "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" .

وبيّــن المواطن ، أنه قام بشراء "تكسي" ، حيث قامت إحدى شركات التمويل ، بإقراضه مبلغا من المـــال ، إلا أنه ونتيجة للجائحة ، لم يتمكن من تسديد المبلغ "المطلوب" منه بشكل شهري ، ما أدى إلى تراكم "الأقساط" عليه، ومطالبته من قبل الشركـة بـ"فوائد مركبة" .

الشكوى ، كانت بمثابة مناشدة للمعنيين ، من خلال الإعلامي الوكيل، حيث أن الأمر يمتدّ لكثير من الأردنييـــن ، ما يُكبّدهم خسائر مالية فادحة ، على وقع عدم مقدرتهم على الدفع ، ويزيد من أعبائهم الماليّة .

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