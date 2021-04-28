مواطنون مستاؤون من عدم حصولهم على الدعم المالي

الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه ، حيال عدم حصوله على دعم مالي ، من صندوق المعونة الوطنية ، بالرغم من استيفائه الشروط الخاصة لقبول الدعم.

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جاء ذلك ، الأربعاء ، من خلال شكوى لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث لفت - المواطن - أنّه حصل على الدعم منذ بدء جائحة كورونا ، حيث ينطوي تحت فئة عمال المياومة ، إلا أنه اليوم لم يحصل عليه .

وأشار المواطن ، انه في حال تسجيل طلبه عبر المنصة الخاصة للدعم المالي ، فإن رسالة تؤكد له "عدم أحقيته" في الحصول على الدعم ، بالرغم من أنه بالكاد يحصل على لقمة عيش لعائلته .

وبين الإعلامي محمد الوكيل ، أن هنالك كثيرا من الرسائل التي تنهال على البرنامج ، بشان عدم حصول مواطنين على الدعم من صندوق المعونة بالرغم من حاجتهم الماسّة لذلك ، ما يتطّلب إعادة النظر من قبل المعنيين حول هذا الأمر، خاصة في ظلّ الظروف الراهنة ، نتيجة للوباء.