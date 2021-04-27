الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 27-04-2021 08:31 ص

ضمان عودة الطلبة إلى مدارسهم

برنامج الوكيل .. التطعيم وسيلة إلى صيف آمن

صحة
توضيحية


الوكيل الإخباري - عزّز الإعلامي محمد الوكيل ، أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة ، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو نحو "صيف آمن" والتخلّص من الإجراءات  التقييدية  ، لمنع انتشار الوباء .

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ولفت الإعلامي الوكيل، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، ان الحكومة بدأت خطّتها الرامية إلى تطعيم موظفي القطاع العام، ومنتسبي مديرية الأمن العام ،أمس الإثنين ، امتدادا لإجراءاتها الساعية للسيطرة على الوباء .

 

وأشار إلى أهمية اللقاح في المرحلة الراهنة ، خاصة لفئة المعلمين ، تمهيدا للعودة إلى التعليم الوجاهي ، مطلع أيلول القادم ، خدمة للنظام التعليمي، والطلبة ، الذين باتوا يتمنون العودة إلى المدارس ، لتلقي تعليمهم على أكمل وجه .

 

 




 

 


 

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