مواطن أردني يناشد بإطلاق مبادرة لنشر كرات البذور الطينية في الأردن

الوكيل الاخباري - رصد

ناشد المواطن الاردني والناشط الزراعي ماجد أبو السندس بإطلاق مبادرة لنشر كرات البذور الطينية في الأردن .

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وقال أبو السندس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس إنه يقوم منذ 5 سنوات بجمع البذور ومن ثم تشكيل كرات طينية ورميها في الأراضي لتعود بالأشجار والنباتات.



وأضاف أنه يشكل كرات البذور الطينية بالتعاون مع متطوعين وذلك من خلال دمج البذور مع التربة الحمراء والتربة الزراعية ورذاذ الفحم على شكل كريات .



وأشار أبو السندس أنه قام في وقت سابق بنشر 40 ألف كرة من " بذور السماق " بعد أن قاموا برميها في عدة جبال أردنية مع مجموعة أشخاص داعياً وزارة الزراعة المشاركة في هذه المبادرات التي تزيد من زراعة النباتات والأشجار دون سقاية أو متابعة .



ودعا إلى حملة لجميع بذور شجرة الزنزلخت " شجرة الشمسية" المتواجدة على الأرصفة بالآلاف لوضعها في كريات طينية ورميها في الجبال لنموها .



ويقوم أبو السندس مع عائلته وأطفاله بزراعة 100 شجرة بلوط سنوياً في جبال منطقة أبو السوس بالعاصمة عمان.

