وزير الزراعة: إصابات الحُمى القلاعية المسجلة بسبب اعلاف استوردت من أحد الدول العربية

الوكيل الإخباري - رصد

قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن الحُمى القلاعية التي أصابت أبقار في منطقة الضليل تعتبر وباء متوطن في الأردن وأن الوزارة تعمل على آلية عملية علمية للحد من الوباء .

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وكشف حنيفات عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو "هلا"، اليوم الأحد، أن إصابة الابقار في الضليل بسبب علف تم إعطائه لهم يحتوي على الحمى وهو مستورد من إحدى الدول العربية .



وأكد أن الوزارة أعطت سابقاً 3 مليون ونصف مطعوم للمواشي في المملكة منوهاً أن الوزارة ستعطي مطعوم آخر خلال شهر نيسان القادم.



وحول اسعار الدواجن وبيض المائدة ، قال حنيفات إن أسعار الدواجن سجلت انخفاضاً خلال الفترة الاخيرة ، مشيراً في الوقت ذاته ان الارتفاع على أسعار بيض المائدة يعود لقلة الإنتاج بسبب الأحوال الجوية وخلال شهر كحد أقصى يعود الإنتاج إلى طبيعته لتعود الأسعار للاستقرار .



وأضاف حنيفات، أن أسعار البيض تسجل ارتفاع عالمياً وليس محلياً فقط لعدة عوامل أهمها ارتفاع اسعار الاعلاف.



وحول توجه إنشاء سوق مركزي للأسماء في عمان أكد أن المملكة تستورد 95% من أسماكها وسيفتح المركز أبوابه بعد شهر رمضان المبارك وذلك لخدمة القطاع وخلق فرص عمل جديدة.



على صعيد آخر أشار حنيفات أن الوزارة تعمل على التوسع في زراعة الأشجار الحرجية وزيادة عدد الغابات المستدامة في محافظات المملكة وذلك ضمن خطة الوطنية للزراعة المستدامة.



وتابع "تم بالتعاون مع الأمن القبض على 6 أشخاص يوم الجمعة الماضي قاموا بقطع أشجار حرجية في منطقة ناعور وذلك ضمن خطة المحافظة على الأشجار".