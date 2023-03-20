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الإثنين، 20-03-2023 09:38 ص

وزير الصناعة والتجارة: سنفرض اليوم سقوف سعرية على اسعار الدجاج اذا بقيت مرتفعة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن ارتفاع أسعار طرأ على 3 أصناف خاصة الدواجن والبيض وبعض أنواع الخضار.

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وأضاف الشمالي، عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الاثنين، أن أسعار الدواجن طرأ عليها ارتفاع ملحوظ منذ يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أن بعض أصناف الدواجن وصل سعرها إلى 2.35 دينار للكيلو،  ودجاج النتافات وصل إلى 190 الى 195 قرشا، وذلك  بسبب زيادة الطلب.


وأكد أنه اذا بقيت أسعار الدواجن كما هي سيتم وضع سقوف سعرية اليوم لاعادة الأسعار لوضعها الطبيعي.

وأضاف الشمالي أن سعر الدجاج المجمد في المؤسستين المدنية والعسكرية سعره 145 قرش، والطازج دينارين.

 

وحول أسعار الخضار، قال، إن الاعتماد في الإنتاج خلال الشتاء على منطقة الأغوار، إلا أن هذا الإنتاج لا يكون طول العام، مشيرا إلى أن سعر الخيار قد ارتفع، موضحاً أنه وضع طبيعي بسبب برودة الأجواء خلال الفترة الماضية، إلا أنه بمقارنة سعر العام الماضي فأن هنا فرق أقل بكثير. 

ونوه الشمالي إلى أن وزارة الزراعة أشارت إلى أن ذروة الإنتاج ستكون قريبة وسوف تخفض الأسعار، مضيفاً أن الارتفاع مؤقت والوزارة لن تتدخل بسعر الخضار مراعاة بظروف المزارعين ، ولأن المسألة لها علاقة بالعرض والطلب. 

وحول أسعار الأرز الحبة المتوسطة بيّن الشمالي أن السعر ارتفع عالمياً بسبب الجفاف الذي أصاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال العامين الماضيين، مؤكدا على أن الارتفاع لم يتجاوز 4 قروش على كل كيلو. 

وأضاف أن الزيت النباتي والسكر والمواد الغذائية الرمضانية كلها طرأ عليها انخفاض كبير. 

وقال إن فرق الرقابة مستمرة في جولاتها خلال رمضان صباحاً ومساءا، وسيتم مراقبة الأسواق أولا بأول. 

وأشار إلى أن سبب ارتفاع الأسعار ما زال قيد التحقيق، مبيناً أن الطلب المرتفع من قبل المستهلكين كان سبباً رئيسياً، مضيفاً أن المواطن الذي كان يشتري دجاجتين بات اليوم يشتري 7 دجاجات. 

وشدد الشمالي على أن كل المواد الغذائية متوفرة وبأصناف متعددة، ولن يكون هناك أي انقطاع .

وعن المخالفات التي تم تسجيلها من 1/1 الى 15/3 قال الشمالي إنه وصل عددها الى 732 مخالفة، جزء منها يتعلق بعدم إدراج السعر على المنتج، وجزء آخر يخص التضليل في العروض، وجزء ثالث يتعلق بالجوائز التي تقدم من قبل بعض التجار.

 

 




 

 


 

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