وصل الى دينار و 10 قروش للكيلو .. مدير سوق الخضار يوضح اسباب ارتفاع اسعار الخيار

الوكيل الإخباري-

قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن سعر كيلو الخيار يُباع اليوم في السوق المركزي بدينار و 10 قروش .



وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء أن ارتفاع سعر كيلو الخيار يعود إلى قلة الإنتاج والكميات الواردة للسوق بسبب الأجواء الباردة حيث بلغت الكمية الواردة للسوق 82 طن .



وأشار أن خلال التوريد الطبيعية لصنف الخيار تبلغ الكميات بين 130 إلى 180 طن ويكون سعر الكيلو 70 قرشاً كحد أقصى مؤكداً أن الأسعار ستستقر خلال أيام بعد انتهاء الأجواء شديدة البرودة.



وحول الكوسا نوه أن سعر الكيلو ارتفع أمس مشيراً أن السعر عاد للانخفاض اليوم الأربعاء .



وقال " إن أسعار البندورة وباقي الأصناف مستقرة والكميات وفيرة " مؤكداً أن الحمضيات متواجدة في السوق المركزي بجميع اصنافها .

اضافة اعلان