الإثنين 2025-10-27 08:32 م
 

أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 27-10-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري - أعرب عدد من أهالي منطقة البارحة في إربد عن استيائهم من الوضع الحالي في مركز صحي الزهراوي الأولي، مشيرين إلى وجود مشاكل تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

اضافة اعلان


وقال الأهالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المركز يعاني من نقص الأدوية الأساسية، ما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المرضى للحصول على الرعاية الصحية بسبب الاكتظاظ، وكذلك عدم الالتزام بالدوام الرسمي من قبل الكوادر هناك بحسبهم.


ودعا الأهالي وزارة الصحة إلى استحداث مركز صحي شامل في المنطقة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية، ورفد المركز بالكوادر الطبية اللازمة لتخفيف الضغط على الأطباء الحاليين وضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم.


وأكد الأهالي أن تحسين الخدمات الصحية في المركز أصبح ضرورة عاجلة لضمان سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللائقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية

شؤون برلمانية عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية

ل

فلسطين "القسام": سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها الليلة

ل

خاص بالوكيل أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل

أشغال المفرق تنفذ مشاريع بقيمة 567 ألف دينار

أخبار محلية أشغال المفرق تنفذ مشاريع بقيمة 567 ألف دينار

"صناعة الأردن" تطلق تقريراً حول قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط

أخبار محلية "صناعة الأردن" تطلق تقريراً حول قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط

لا

عربي ودولي تاكر كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم

حماس: صعوبات تعرقل استكمال انتشال رفات الإسرائيليين من غزة

فلسطين حماس: صعوبات تعرقل استكمال انتشال رفات الإسرائيليين من غزة

ا

عربي ودولي زاخاروفا: سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤدي لركود عالمي



 
 





الأكثر مشاهدة