أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل

الوكيل الإخباري - أعرب عدد من أهالي منطقة البارحة في إربد عن استيائهم من الوضع الحالي في مركز صحي الزهراوي الأولي، مشيرين إلى وجود مشاكل تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وقال الأهالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المركز يعاني من نقص الأدوية الأساسية، ما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المرضى للحصول على الرعاية الصحية بسبب الاكتظاظ، وكذلك عدم الالتزام بالدوام الرسمي من قبل الكوادر هناك بحسبهم.



ودعا الأهالي وزارة الصحة إلى استحداث مركز صحي شامل في المنطقة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية، ورفد المركز بالكوادر الطبية اللازمة لتخفيف الضغط على الأطباء الحاليين وضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم.