أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل

وقال الأهالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المركز يعاني من نقص الأدوية الأساسية، ما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المرضى للحصول على الرعاية الصحية بسبب الاكتظاظ، وكذلك عدم الالتزام بالدوام الرسمي من قبل الكوادر هناك بحسبهم.
ودعا الأهالي وزارة الصحة إلى استحداث مركز صحي شامل في المنطقة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية، ورفد المركز بالكوادر الطبية اللازمة لتخفيف الضغط على الأطباء الحاليين وضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم.
وأكد الأهالي أن تحسين الخدمات الصحية في المركز أصبح ضرورة عاجلة لضمان سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللائقة.
