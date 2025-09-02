الثلاثاء 2025-09-02 10:40 ص
 

الأسمر: التأمين الصحي إلزامي لمنتسبي نقابة أطباء الأسنان

الثلاثاء، 02-09-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   قالت نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، الدكتورة آية الأسمر، إن تصويب أوضاع العمل النقابي يأتي ضمن الحركة الإصلاحية الهادفة لمعالجة كافة مفاصل الخلل، سواء على مستوى الأنظمة النظرية أو التطبيق.اضافة اعلان


وأكدت الأسمر لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن التأمين الصحي إلزامي بالاشتراك لجميع منتسبي النقابة، وفقاً لتعليمات نظام التأمين الصحي، الذي يُعد صندوقاً غير ربحي.

وأشارت إلى أن المادة 12 من نظام التأمين تتيح للمشترك اختيار إشراك أحد أفراد أسرته، أو عدم إشراك أي فرد.

وأضافت أن ازدواجية التأمين الصحي في نقابة أطباء الأسنان مسموحة.

وبينت أن تكلفة الاشتراك في تأمين النقابة تبلغ 10 دنانير شهرياً، أي ما يعادل 120 ديناراً سنوياً.
 
 
