الخميس 2025-06-19 04:47 م
 

الامن العام : العثور عى جثة مواطن داخل منزل بإربد ومباشرة التحقيقات

دورية الأمن العام
الامن العام
 
الخميس، 19-06-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   عثر  صباح اليوم على شخص يبلغ من العمر  ١٨ عام متوفيا داخل منزل ذويه في منطقة الاشرفية بمحافظة اربد .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم تحويل الجثة الى مستشفى الأميرة راية الحكومي ،وفتح تحقيقا بالحادثه لمعرفة السبب.

 
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