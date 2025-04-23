الأربعاء 2025-04-23 01:42 م
 

الحكومة: حالات نصب واحتيال وقع ضحيتها مواطنين في العملات المشفرة

ت
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن الحكومة رصدت وجود تعاملات بالأصول الافتراضية في الأردن.

وقال القضاة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة عملت على إعداد مشروع قانون الأصول الافتراضية من أجل حماية المتعاملين بالأصول الرقمية.

وأضاف أن هناك عمليات نصب واحتيال وقع فيها الكثير من المواطنين وخاصة في مجال العملات المشفرة نظرا لأن التعامل بهذه الأصول غير مرخص في الأردن، لافتا إلى أن تنظيم القطاع يضمن حماية جمع المتعاملين فيها.

وأشار القضاة إلى أن هناك حظر على التعامل بالأصول الافتراضية من خلال الحسابات البنكية وذلك بقرار من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية.

اضافة اعلان

 

بدوره أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن الأردن قرر السماح بالتعامل مع الأصول الافتراضية ولكن مع تنظيم التعامل بها لحماية المتعاملين بها.

 

وقال سميرات إن العالم يتجه اليوم لرقمنة كل التعاملات المالية والأردن جزء من العالم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأردنيين من أصحاب الريادة في المجال وليسوا فقط متداولين عبر المنصات الرقمية.

يذكر أن هناك عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

قفبلر

فيديو منوع طفلة تُشاهد حلوى القطن لأول مره في حياتها

نععن

فيديو منوع خدمات طوارىء متوفرة في السيارات لا يعرف عنها الكثير !

عاتع

فيديو منوع معنى العبارة الشهيرة : "سقطَ واقفاً"

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشاً محلياً

لىبب

فيديو منوع استقبال لطيف لسيدة مسنّة في مزرعة بن سلمان للورد الطائفي

لاررلب

فيديو منوع فقط في السعودية : زوجة تدخل في منافسه مع زوجها على من يدفع الحساب

ت

أخبار محلية توجه حكومي لترخيص 4-3 منصات تداول رقمية في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية وزير الأوقاف: حريصون على دعم موظفي الوزارة بالقدس



 
 





الأكثر مشاهدة