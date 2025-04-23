الحكومة: حالات نصب واحتيال وقع ضحيتها مواطنين في العملات المشفرة

وقال القضاة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة عملت على إعداد مشروع قانون الأصول الافتراضية من أجل حماية المتعاملين بالأصول الرقمية.
وأضاف أن هناك عمليات نصب واحتيال وقع فيها الكثير من المواطنين وخاصة في مجال العملات المشفرة نظرا لأن التعامل بهذه الأصول غير مرخص في الأردن، لافتا إلى أن تنظيم القطاع يضمن حماية جمع المتعاملين فيها.
وأشار القضاة إلى أن هناك حظر على التعامل بالأصول الافتراضية من خلال الحسابات البنكية وذلك بقرار من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية.
يذكر أن هناك عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.
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