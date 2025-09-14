شكاوى بالخالدية والبادية الشمالية الغربية من اكتظاظ الطلبة بالمدارس

الوكيل الإخباري- أكد مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور طايل المساعيد، أن المديرية اتخذت إجراءات لتعزيز البيئة التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس في قضاء الخالدية.

وقال المساعيد، اليوم الأحد، إن المديرية أنجزت عددا من المشاريع المدرسية وعلى رأسها تشغيل مدرسة الخنساء والتي تحوي 12 غرفة صفية وتغطي كافة مصادر التعلم وبطاقة استيعابية تصل إلى 350 طالبا لافتا إلى أن هذه المدرسة الجديدة جاءت عوضا عن المبنى المستأجر السابق وتطبيقا لخطة وزارة التربية والتعليم لإحلال المباني الحكومية مكان المباني المستأجرة .



وأضاف في معرض رده على شكاوى عدد من أولياء أمور الطلبة من سكان القضاء حول مشكلة الاكتظاظ في الغرف الصفية لاسيما مع وصول عدد الطلبة في بعض الصفوف إلى أكثر من 45 طالباً، إنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى رفع كفاءة المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة.



وأشار الى أنه تم استكمال أعمال الصيانة الشاملة لعدد من المدارس في قضاء الخالدية شملت أعمال الترميم والتأهيل وتحسين الخدمات الأساسية.



وأوضح أنه يجري العمل حاليا على استحداث ثلاث مدارس جديدة تشمل مدرسة حي الجندي الأساسية بحوالي 24 غرفة صفية بهدف تخفيف الضغط على المدارس القائمة واستيعاب الزيادة الطلابية المتوقعة وإخلاء المباني المستأجرة حال الانتهاء من استحداثها، لافتا إلى أن العمل جار لإضافة جناح لمدرسة فاطمة الزهراء لإخلاء مدرسة حي الحزام الأساسية وإضافة 4 غرف صفية لمدرسة عمر بن الخطاب.



وبين المساعيد أن هناك مقترحا لاستحداث مدرسة مهنية شاملة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي بحيث تخدم المنطقة بشكل كامل.