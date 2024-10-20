الهجوم الإسرائيلي على إيران.. سيناريوهات خطيرة تلقي بظلالها على أسعار النفط

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل السيناريوهات المتوقعة لضرب إيران من قبل إسرائيل ردا على هجوم الأولى الأخير مطلع تشرين أول الجاري، والحديث عن عدة احتمالات لشكل الضربة الإسرائيلية المرتقبة.

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