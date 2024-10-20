الهجوم الإسرائيلي على إيران.. سيناريوهات خطيرة تلقي بظلالها على أسعار النفط

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في حال ضرب منشآت نفطية أو اقتصادية داخل إيران فإن ذلك سيشعل أسعار النفط عالميا لمدة حتى أسبوعين لأن إيران تصدر نحو 1.7 مليون برميل يوميا 90% إلى السوق الصينية، وهي كميات يمكن تعويضها من مصادر إنتاج أخرى مثل دول منظمة أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة، أما السيناريو الآخر هو لجوء إيران لإغلاق مضيق هرمز فإن ذلك سيصعد بسعر برميل النفط فوق 250 دولار وهو ما قد يمثل أعلى سعر وصل له البرميل تاريخيا.
وأضاف أن السيناريو الثاني خطير جدا على المدى البعيد لأنه يصعب تأمين وتعويض الكميات التي يفقدها العالم حيث يمر يوما أكثر من 21 مليون برميل عبر المضيق تمثل 20-22% من استهلاك العالم، وهو ما قد يؤدي لاحقا لارتفاع الأسعار وأجور الشحن وعودة التضخم جراء توقف عجلة الإنتاج في معظم القطاعات الصناعية.
وأشار عقل إلى أن أثر ارتفاع أسعار النفط سيطال معظم القطاعات في حال وجود نقص بالإمدادات وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد في ظل شح المعروض من النفط من قبل دول أوبك والدول المنتجة خارج إطار المنظمة وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وبيّن أنه مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق في ظل الضغوط الأمريكية على إسرائيل وحثها على عدم استهداف منشآت نووية أو اقتصادية أو نفطية داخل إيران، وضعف الطلب الصيني على الذهب الأسود مع زيادة إنتاج النفط في دول منظمة أوبك وخارج المنظمة فإن الأسعار قد تظل دون 70 دولار للبرميل كما هي الآن وقد نراها العام المقبل تحت 65 دولار.
وكانت تحدثت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جميع الاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران اكتملت وأن الهجوم سيكون كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني المحتمل.
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