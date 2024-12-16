بشرى سارة للمقترضين في الأردن

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الوكيل الإخباري- توقع الخبير الاقتصادي حسام عايش تخفيض أسعار الفائدة في الأردن خلال الشهر الحالي بالتزامن مع المؤشرات التي ترجح خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب بعد غد الأربعاء. اضافة اعلان





وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن البنك المركزي الأردني سيحذو حذو الفيدرالي الأمريكي ويعكس خفض أسعار الفائدة محليا، أي بمقدار 25 نقطة أساس وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار ومنع "الدولرة".



وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سينعكس على قروض الأفراد وبالتالي تقليل قيمة الأقساط وزيادة نسبة الإنفاق مما يعزز من حركة دوران النقد في السوق المحلي.



وأوضح أن نسبة التضخم عادت للارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس الجديد دونالد ترامب الذي تحدث عنها ومن أبرزها فرض رسوم جمركية على الصين والدول الأوروبية وترحيل المهاجرين مما يؤدي إلى رفع كلفة العمالة وتخفيض الضرائب على المستثمرين ورجال الأعمال مما يؤدي لاحقا إلى ارتفاع الطلب وزيادة أسعار السلع وكل هذه الأمور تؤدي إلى ارتفاع التضخم.



وأشار عايش إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يجد نفسه مضطرا في عام 2025 إلى تثبيت أسعار الفائدة أو حتى التدخل لرفعها مجددا لكبح التضخم وعدم تكرار الخطأ السابق له عندما تدخل متأخرا بعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية إبان جائحة كورونا وخلال العامين الماضيين.



ويحسم البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر الحالي سعر الفائدة الرئيسي على الدولار وتقدر الأسواق احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 97%.