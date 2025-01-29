بعد 6 شهور .. لماذا أحالت الحكومة الشبيلات للتقاعد؟

مصدر اكد لـ "الوكيل الاخباري" ان شبيلات لم يصل السن القانوني للتقاعد ، وان وزيرة النقل وسام التهتموني استدعت الشبيلات وابلغته بقرار مجلس الوزراء بإقالته من منصبه بدون ابداء الاسباب .
وبحسب المصادر ان الهيئة وخلال استلام الشبيلات مديراً لها لمدة 6 شهور افتتحت مركز السفريات الخارجية الموحد في عمان والمتوقف منذ عام 2014، اضافة الى افتتاح مجمع الكرك للسفريات المتوقف منذ العام 2016 ، وانجاز نظام اتمة الهيئة .
يشار ان الشبيلات كان مديراً عاماً لرؤية عمان وقدم استقالته بناء على استدعاء الحكومة له لشغل هذا المنصب بشهر حزيران من العام الماضي.
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