بعد 6 شهور .. لماذا أحالت الحكومة الشبيلات للتقاعد؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي علاء الشبيلات على التَّقاعد.

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مصدر اكد لـ "الوكيل الاخباري" ان شبيلات لم يصل السن القانوني للتقاعد ، وان وزيرة النقل وسام التهتموني استدعت الشبيلات وابلغته بقرار مجلس الوزراء بإقالته من منصبه بدون ابداء الاسباب .



وبحسب المصادر ان الهيئة وخلال استلام الشبيلات مديراً لها لمدة 6 شهور افتتحت مركز السفريات الخارجية الموحد في عمان والمتوقف منذ عام 2014، اضافة الى افتتاح مجمع الكرك للسفريات المتوقف منذ العام 2016 ، وانجاز نظام اتمة الهيئة .