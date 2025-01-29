 
الأربعاء 2025-01-29 04:08 م
 

بعد 6 شهور .. لماذا أحالت الحكومة الشبيلات للتقاعد؟

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 29-01-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي علاء الشبيلات على التَّقاعد.

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مصدر اكد لـ "الوكيل الاخباري" ان شبيلات لم يصل السن القانوني للتقاعد ، وان وزيرة النقل وسام التهتموني استدعت الشبيلات وابلغته بقرار مجلس الوزراء بإقالته من منصبه بدون ابداء الاسباب .


وبحسب المصادر ان الهيئة وخلال استلام الشبيلات مديراً لها لمدة 6 شهور  افتتحت مركز السفريات الخارجية الموحد في عمان والمتوقف منذ عام 2014، اضافة الى افتتاح مجمع الكرك للسفريات المتوقف منذ العام 2016 ، وانجاز نظام اتمة الهيئة .


يشار ان الشبيلات كان مديراً عاماً لرؤية عمان وقدم استقالته بناء على استدعاء الحكومة له لشغل هذا المنصب بشهر حزيران من العام الماضي.

 
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