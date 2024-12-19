شركات التامين تطالب برفع أقساط "ضد الغير" بسبب الخسائر والحوادث المفتعلة

وطالب بركات بزيادة قسط التأمين الإلزامي بما يضمن إطفاء الخسائر المالية المتراكمة في ملف التأمين الإلزامي ويمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتأدية الحقوق التعويضية للمتضررين المستحقين لها.
ونوه إلى أهمية إيجاد حلول جذرية عاجلة للظواهر السلبية التي ارتبطت بهذا الملف من ارتفاع قطع غيار السيارات في الأردن ، والحوادث المرورية المفتعلة ، وبيع "الكروكات" وعدم إقرار قانون التأمين حتى الآن ،والتضخيم والمبالغة في التقارير الطبية والمتعلقة بتعويضات الإصابات الجسمانية الناتجة عن حوادث السير.
وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأنه وفي حال بقاء الأوضاع الكارثية على حالها وعدم استجابة كافة الجهات المختصة، فمن المؤكد أن كثير من شركات التأمين لن تكون قادرة على الاستمرار في العمل بالقطاع ،وبالتالي ستكون مضطرة بكل أسف لطلب إيقاف رخصة تأمين المركبات والانسحاب من السوق .
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