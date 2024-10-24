عدم اعلان السعر وتجاوز السقوف.. الصناعة والتجارة تحرر 3099 مخالفة منذ بداية العام الحالي

وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن 2584 مخالفة من إجمالي المخالفات التي حررت كانت لعدم إعلان تلك المنشآت السعر، فيما حررت الوزارة 313 مخالفة للسقوف السعرية لسلع مثل الدجاج، و17 مخالفة عدم توفر الخبز بالحجم الكبير، و77 مخالفة زيادة في السعر المعلن، و52 مخالفة لتعليمات التنزيلات والعروض وتقديم الجوائز، و 56 مخالفات توزعت على بنود أخرى.
وأضاف أن عدد الجولات الرقابية بلغ منذ بداية العام الحالي نحو 4177، فيما بلغ عدد زيارات المنشآت 68039 منشأة في مختلف محافظات المملكة.
وأشار البرماوي إلى أن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال نفس الفترة نحو 1203 شكوى وتم التعامل معها وفق الأصول.
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