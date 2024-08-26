مدير "التوتنجي": توريد المستلزمات الطبية للمستشفى الأحد.. والأوضاع الإقليمية سببت الانقطاع

الوكيل الإخباري- كشف مدير مستشفى الدكتور جميل التوتنجي في سحاب الدكتور أسامة القطارنة أنه سيتم توريد المستهلكات والمستلزمات الطبية بما فيها فحوصات الهرمونات بنسبة 100% اعتبارا من الأحد المقبل.

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وقال القطارنة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على راديو هلا"، إن عدم توفر المواد كان بسبب شح التوريد من الشركات المصدرة لهذه المواد في ظل الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.



وأضاف أن المستشفى خاطب مديرية الشراء والتزويد بوزارة الصحة، وتم التأكيد من قبل المديرية على رفد المستشفى بكافة المستلزمات الطبية والمواد الضرورية اعتبارا من الأحد المقبل.



وأشار القطارنة إلى أن المستشفى يخدم شريحة كبيرة من المواطنين تصل إلى 1.5 مليون مواطن من 4-5 ألوية، وتبلغ نسبة الإشغال 90% يوميا حيث يتم إشغال نحو 151 سرير وسط خطة لتوسيع أقسام الرجال والنساء وغرف العمليات وتطوير باقي الأقسام للنهوض بالخدمة.



وبيّن أن أكثر من 600 مواطن يراجع قسم الطوارئ والإسعاف يوميا، بالإضافة إلى أكثر من 4-5 آلاف مريض يراجع عيادات المستشفى، كما بلغت الدخولات خلال الشهر الماضي نحو 1300.



وكان اشتكى مواطن عبر "برنامج الوكيل"، من عدم توفر فحص مخزون الحديد وفيتامين "د" وفيتامين B12 في المستشفى.