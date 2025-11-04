صوقار يكشف تفاصيل الخسارة التاريخية لفريق الحسين النسوي بنتيجة 35

الثلاثاء 2025-11-04 08:48 م
 

الثلاثاء، 04-11-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-  أثار الفريق النسوي لنادي الحسين اربد حالة جدل واسعة في الوسط الرياضي الأردني بعد خسارته الثقيلة أمام منافسه فريق "عمان اف سي" بنتيجة 35/0 في دوري المحترفات، في مباراة أثارت موجة من الانتقادات بسبب الظروف غير المقبولة التي خاض فيها اللاعبات اللقاء.اضافة اعلان


وأكد الصحفي الرياضي وُفا صوقار، الذي كشف تفاصيل الحادثة، أن الفريق بدأ المباراة بعدد سبع لاعبات فقط، واستمر في اللعب حتى الدقيقة الأخيرة رغم الفارق الكبير في النتيجة، وهو ما اعتبره المراقبون خرقًا واضحًا للمعايير التنظيمية لأي دوري، حتى لو كان ضمن دوريات الهواة أو الفرق المحلية الصغيرة.

واختتم الصحفي صوقار بالتأكيد على أن مثل هذه الخسائر الكبيرة لا يجب أن تحدث في أي دوري رسمي، وأن التركيز يجب أن يكون على دعم اللاعبات وضمان ظروف عادلة للمنافسة، مؤكدًا أن من لا ذنب له يستحق الاعتذار والاعتراف بموقفه الإنساني.


