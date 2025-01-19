نادي الأسير الفلسطيني: اتفاق تبادل الأسرى سيفرج عن كافة النساء والأطفال في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن الإفراج عن 1904 أسيرا وأسيرة معتقلين في سجون الاحتلال. اضافة اعلان





وقال زغاري اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن 730 أسيرا وأسيرة من الضفة الغربية والقدس سينالون حريتهم بالصفقة الحالية، أما الباقي هم من قطاع غزة واعتقلوا خلال الحرب الحالية التي استمرت على مدار 16 شهرا.



وأضاف أن الاحتلال سيقوم بتجميع الأسرى المفرج عنهم في سجن عوفر على أن يتم نقلهم بواسطة حافلات مظللة كي لا يرفع الأسرى شارات النصر التي تعبر عن انتصار المقاومة والفلسطينيين على الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار زغاري إلى أنه على الرغم من الفرح بالإفراج عن الأسرى إلا أنه سيتم مراعاة الظروف في غزة وعدم الاحتفال بالتحرير بعد ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء أثناء الحرب.



وبيّن أن الصفقة الحالية تضمنت الإفراج عن جميع النساء والأطفال المعتقلين إذ أن هناك نحو 85 أسيرة و340 طفلا معتقلين في سجون الاحتلال، كما تضمنت إبعاد 250 أسيرا إلى خارج فلسطين (مصر، قطر، تركيا) سواءً أكان ذلك بشكل مؤقت أو دائم.



وأوضح أن هناك تعنت واضح من قبل الاحتلال في الموافقة على الإفراج عن العديد من الأسرى مثل الأسير مروان البرغوثي في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، على أن يجري الإفراج عن العشرات من المعتقلين الذين أمضوا أكثر من 30 عاما في سجون الاحتلال.



وعبر زغاري عن أمله في أن تسهم الصفقة بتحرير كافة الأسرى في سجون الاحتلال وألا يبقى هناك أي أسير معتقل لديه.



وكان دخل في هذه الأثناء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على أن يجري خلال الساعات المقبلة تنفيذ بنود الاتفاق بما فيها تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.