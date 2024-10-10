نقابة الألبسة: البضاعة الخريفية والشتوية متوفرة بأسعار منافسة والطلب متواضع

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- أكد نقيب محال الألبسة سلطان علان أن المحلات بدأت بالاستعداد لفصل الشتاء، حيث تتوفر جميع البضائع الشتوية في محلات التجزئة بأسعار جيدة ومنافسة. اضافة اعلان





وبيّن علان لـ "الوكيل الإخباري" أن هناك تنوعًا كبيرًا في الألبسة المتاحة، مشيرًا إلى توفر الملابس الخريفية في المتاجر، والتي تشهد عروضًا ممتازة.



ولفت إلى أن الطلب حاليا متوسط في المحال التجارية بسبب عوامل الطقس، متوقعًا زيادة الإقبال من قبل المواطنين في الشهر المقبل مع انخفاض درجات الحرارة واحتياجهم لشراء الملابس الشتوية.

